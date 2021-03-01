Байден затягивает США в военные конфликты - Трамп

Республиканец добавил, что при его правлении были заключены мирные соглашения на Ближнем Востоке.

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что администрация действующего главы Белого дома Джо Байдена затягивает страну в военные конфликты, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Когда я уходил со своего поста, мы, по сути, прекратили бесконечные войны. <...> 19 лет в Афганистане, и мы сократили [военное присутствие] почти до нулевого, и теперь я слышу, что они [новая администрация] хотят вернуться [в Афганистан]", - сказал Трамп, отметив, что за прошедший год ни один американский военнослужащий не погиб в Афганистане. Он также добавил, что при его правлении были заключены мирные соглашения на Ближнем Востоке, о которых "никто не мог подумать, что это возможно, - заявил Трамп на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

29 февраля 2020 года предыдущая администрация США во главе Трампом и радикальное движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана.

Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Нынешнее американское правительство предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу американских войск из этой страны, после изучения того, как талибы выполняют условия мирной договоренности.

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