Air Astana улучшает показатели после спада EBITDAR в 2020 году

Грузоперевозки показали хороший результат - Питер Фостер.

Финансовые показатели Air Astana за период с января по февраль 2021 года достигли самого высокого уровня после 2017 года.

В 2020 году прибыль (EBITDAR*) составила 33,1 млн долларов США, сократившись на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из-за полного или частичного локдауна, вызванного пандемией коронавируса, в 2020 году провозная емкость сократилась на 47%, а доходы авиакомпании на 55%. Количество перевезенных пассажиров снизилось на 28% до 3,7 млн. человек.

В то время как разрушительное воздействие пандемии на международные путешествия не требует разъяснений, наша авиакомпания остается стабильной. В мае восстановились внутренние авиаперевозки, и пассажиропоток нашего низкобюджетного авиаперевозчика FlyArystan вырос на 110%. Грузоперевозки показали хороший результат благодаря переоборудованию одного Boeing 767 в грузовой самолет. Частичное восстановление международной маршрутной сети и открытие новых курортных направлений также cпособствовали росту уровня доходов и коэффициента загрузки в последние недели 2020 года. Эти тенденции сохранились и в этом году, что дает хорошие прогнозы на этот год, - прокомментировал результаты года, президент авиакомпании Питер Фостер.

За последние месяцы Air Astana возобновила полеты в Москву, Дубай, Ташкент, Франкфурт, Сеул, Бишкек, Киев, Стамбул, Анталью и Шарм-эль-Шейх, а также запустила рейсы на Мальдивы, Матталу (Шри-Ланка) и Хургаду (Египет). В 2020 году авиакомпания вывела из флота самолеты Boeing 757 и Embraer 190, и теперь на главных международных направлениях авиакомпания эксплуатирует исключительно Airbus 321 Long Range и новейший Boeing 767.

Питер Фостер отметил, что "существенное обновление маршрутной сети наряду с высоким уровнем сервиса принесут свои результаты по мере дальнейшего восстановления рынков после последствий пандемии".

* EBITDAR - прибыль до уплаты налогов, процентов, износа, амортизации и аренды.

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