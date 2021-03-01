Как изменится климат в 2100 году

К 2100 году температура на планете поднимется от 2,9 до 3,4 градусов Цельсия.

Ученые озвучили прогноз, каким будет климат на планете Земля к 2100 году. По мнению специалистов, нас ждут большие изменения, передает zakon.kz.

Авторы доклада под названием "Предупреждение ученых мира о климатической чрезвычайной ситуации" утверждают, что "климатический кризис наступил и ускоряется быстрее, чем ожидали большинство ученых. Он более суровый, чем предполагалось и угрожает природным экосистемам и судьбе человечества".

По мнению авторов доклада, на ускорение глобального потепления повлияют рост численности населения, уничтожение лесов, повышение уровня моря, потребление энергии, субсидии на ископаемое топливо и ежегодные экономические потери от экстремальных погодных явлений.

Если нам не удастся добиться сколько-нибудь значительного прогресса в сокращении выбросов, то к 2100 году на планете может наступить потепление на 3–5 градусов. Это число часто упоминается в новостях как правдоподобный результат, хотя некоторые климатологи предупреждают, что это скорее верхняя граница вероятности и вряд ли произойдет, - отмечают авторы доклада.

В докладе сообщается, что к 2100 году температура на планете поднимется от 2,9 до 3,4 градусов Цельсия. Но при этом вероятность того, что в будущем мы будем жить в жаре, находится где-то в середине этого диапазона и считается наиболее вероятным сценарием.

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