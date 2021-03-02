Партию Зеленского лишили госфинансирования из-за уголовного преступления

Слуга народа" лишилась государственного финансирования из-за нарушений, выявленных в ее отчетах Национальным агентством противодействия коррупции.

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" лишилась государственного финансирования из-за нарушений, выявленных в ее отчетах Национальным агентством противодействия коррупции (НАПК), сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По данным НАПК, причиной такого решения стали нарушения в отчетах, что является уголовным преступлением. Вместе с пропрезидентской партией финансирования лишились по тем же причинам еще 10 партий, в том числе "Союз новых сил Михаила Саакашвили" и "Конгресс украинских националистов".

Материалы дел уже отправлены в Национальную полицию.

Глава "Слуги народа" Александр Корниенко выразил уверенность, что партии удастся восстановить финансирование после устранения всех недочетов совместно с НАПК.

Обычно приостанавливают финансирование за нарушение порядка подачи отчетов и так далее, — пояснил он.

В конце февраля партия Зеленского снова выбилась в лидеры по популярности среди украинцев после того, как ненадолго уступила первое место политической силе "Оппозиционная платформа — За жизнь". Зеленский также остается самым популярным потенциальным кандидатом на новый президентский срок, несмотря на рекордное падение рейтинга до 23,1 процента.

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