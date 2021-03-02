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В Павлодаре задержан руководитель филиала "КТЖ" за поборы с подчиненных

Фото: zanmedia.kz 2 марта 2021, 10:23

Проводится расследование.

Руководитель павлодарского филиала "Казакстан темир жолы" незаконно получал деньги от своих подчиненных, передает zakon.kz.

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что в Павлодаре задержан руководитель филиала АО "НК КТЖ", который подозревается в систематическом получении незаконного вознаграждения за покровительство в работе.

Правоохранительные органы установили, что он со своим заместителем от более 100 своих подчиненных каждый месяц незаконно получал от 8 до 10 тыс. тенге. Так продолжалось четыре года.

Сейчас проводится расследование.

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