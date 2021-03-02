Михаил Горбачев отмечает 90-летие 

Горбачев занимал высший государственный пост шесть лет.

Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев 2 марта отмечает 90-й день рождения, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Горбачев занимал высший государственный пост шесть лет, за этого время он вошел в историю как человек, изменивший страну и мир. Он провозгласил новый курс почти сразу после своего назначения генсеком КПСС в 1985 году, затем возглавил Верховный Совет СССР, предложил учредить пост президента и отменить статью конституции о руководящей роли партии.

Во многие языки мира в тот момент вошли русские слова "перестройка" и "гласность". Сегодня Горбачев по-прежнему уверен в правильности принятых им принципиальных решений.

Начиная перестройку, Горбачев хотел сохранить Советский Союз, он до сих пор он убежден, что страна могла бы преобразиться и продолжить свое развитие.

Горбачев сложил полномочия президента СССР 25 декабря 1991 года, тогда же Советский Союз прекратил свое существование. При этом в трудовой книжке, которая хранится в Горбачев-фонде, до сих пор нет записи о том, что он покинул должность главы государства.

Спустя много лет Михаил Сергеевич убежден, что СССР можно было сохранить, реформировав. Сейчас он предлагает принять программу по восстановлению отношений с теми бывшими союзными республиками, с которыми "возник разлад".

В международных отношениях Горбачев провозгласил "новое мышление", результатом чего стало возобновление советско-американского диалога по ядерному разоружению, окончание холодной войны и подписание в 1985 году договора о РСМД, вывод советских войск из Афганистана, падение Берлинской стены и воссоединение Германии.

Горбачев подчеркивает, что политикам необходимо уметь договариваться.

В 1990 году Горбачева удостоили Нобелевской премии мира.

После добровольного ухода с высшего поста Горбачев остается полноправным членом неформального клуба мировых лидеров, поддерживал и поддерживает отношения с президентами, главами правительств, высшими чиновниками.

Он является почетным доктором более 30 университетов мира, участвует в деятельности многих международных организаций, выступает с лекциями, пишет книги и активно занимается благотворительностью. Помимо Горбачев-фонда, он создал Форум мировой политики, Форум лауреатов Нобелевской премии мира, Международный Зеленый Крест и российско-германский форум "Петербургский диалог".

В свет выходят его книги. Одна из них - "Понять Горбачева" - появилась в канун его дня рождения. Издание будет составлено из писем от советских и иностранных граждан, которые были направлены в адрес первого президента.

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