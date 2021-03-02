Елбасы встретился с шестым президентом Кыргызстана

Жапаров выразил благодарность Первому Президенту Казахстана.

Первый Президент Казахстана встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщает zakon.kz.

Как отмечает сайт Елбасы, перед началом переговоров Елбасы и президент Кыргызской Республики осмотрели экспозиции, представленные в "Назарбаев Центре".

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев поздравил Садыра Жапарова с избранием на пост президента Кыргызстана.

Приветствую Вас в Казахстане. Народ Кыргызстана выразил Вам большое доверие на состоявшихся выборах. Желаю Вам успехов на пути построения светлого будущего для Вашего народа, - сказал Первый Президент Казахстана.

Елбасы отметил высокий уровень сотрудничества и партнерства между братскими странами, достигнутый за годы независимости.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев подчеркнул результативность состоявшихся сегодня переговоров между президентами Казахстана и Кыргызстана, указав на важность дальнейшего наращивания бизнес-контактов и укрепления экономических отношений.

В свою очередь Садыр Жапаров выразил благодарность Первому Президенту Казахстана за его созидательный труд во благо построения и укрепления отношений между двумя народами.

Уважаю вас не только как лидера Центральной Азии, но и как авторитетного политика мирового уровня. Вы внесли большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между нашими народами, - сказал Президент Кыргызской Республики.

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