Найден способ взломать все iPhone

ПО для взлома мобильных устройств создала команда энтузиастов Unc0ver.

Появился способ взломать все iPhone, передает zakon.kz.

Как сообщает "Профиль", для смартфонов серии iPhone 12 был выпущен первый джейлбрейк. Программное обеспечение (ПО) для взлома мобильных устройств создала команда энтузиастов Unc0ver.

По данным издания WccfTech, основное отличие этого джейлбрейка от предыдущих – возможность установить его на все смартфоны Apple последних лет: от iPhone 6s до iPhone 12.

Джейлбрейк Unc0ver 6.0 адаптирован для работы с операционной системой Apple – до iOS 14.3.

Однако, как уточняют эксперты, поддержка текущей версии iOS не гарантируется.

По словам журналистов издания, ПО для взлома системы основано на эксплойте cicuta_verosa, который ранее использовался для кустарных модификаций iOS. Текущий джейлбрейк поддерживает ввод настроек с помощью Substitute и управление пакетами с помощью Cydia.

Как сообщили создатели программного обеспечения, установить джейлбрейк можно, если у пользователя есть iPhone 6s или новее, при этом он еще не обновился до iOS 14.4. Откат с указанной системы невозможен, поскольку Apple перестала подписывать ОС.

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