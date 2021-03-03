Семь человек скончались от коронавируса и пневмонии в Казахстане

Всего от пневмонии с признаками COVID-19 скончались 630 человек.

Пять человек скончались от коронавируса, два пациента умерли от пневмонии с признаками COVID-19 за минувшие сутки, передает zakon.kz.

О данных сообщило министерство здравоохранения.

По данным ведомства, на 1 марта зафиксировано 65 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 2 летальных исхода и 221 человек выздоровели. Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49372, летальных случаев - 630, выздоровевших - 42741.

Тем временем, зарегистрировано 717 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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