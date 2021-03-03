Мажилисмены считают, что нельзя облагать налогом мобильные переводы

При этом депутатская фракция "Ак жол" не оспаривает обязанности предпринимателей платить налоги.

На пленарном заседании Мажилиса с депутатским запросом к министру финансов Ерулану Жамаубаеву обратился член фракции ДПК "Ак жол" Максат Раманкулов, сообщает zakon.kz.

Мажилисмен отмечает, что за последний месяц разными официальными лицами Правительства сделано несколько противоречивых заявлений о введении налогов с мобильных переводов граждан, и эта инициатива подается как борьба с сокрытием доходов предпринимателей.

При этом депутатская фракция "Ак жол" не оспаривает обязанности предпринимателей платить налоги.

В очередной раз фискальные органы валят с больной головы на здоровую. Вместо адресного выявления мошенников предпочитают действовать "широкозахватным" методом, то есть грести всех под одну гребенку: и добросовестных предпринимателей, и недобросовестных, да еще и просто переводы граждан друг другу, - заявил депутат.

Мажилисмен обращает внимание и на тот факт, что до сих пор, через полтора десятка лет перехода к системе управления рисками, сотни граждан получают налоговые уведомления за не принадлежащие им автомобили или недвижимость, да еще с накопившими штрафами за несколько лет.

Людей не выпускают из страны за давно оплаченные претензии, которые, никому ничего не говоря, выставляют судебные исполнители и не снимают даже после оплаты. Граждане теряют время и нервы, доказывая и исправляя ошибки в базах данных госорганов, из-за которых не могут реализовать свои права, - возмущен депутат.

По словам Максата Раманкулова, пандемия показала всей стране провалы отечественной цифровизации в здравоохранении, образовании, социальной защите, и в вашем ведомстве ситуация ничуть не лучше. И тотальный контроль в данном сегменте, тем более, если он будет связан с блокировкой карточек и электронных кошельков и иными запретительными мерами, а отечественные налоговики ничего другого не умеют, то такие меры способны только дискредитировать цифровизацию в финансовом секторе.

Это заставит розничную торговлю отказаться от электронных платежей и вернуться к помятым наличным банкнотам, - заявил он, пояснив, что данный подход еще более губителен в условиях катастрофического падения оборотов малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг населению.

И если налоговые органы хотят действительно ловить аферистов и пополнить бюджет, то искать нужно не у тех, кто зарабатывает честным трудом, а нужно ловить коррупционеров и возвращать украденные у народа средства с офшорных счетов, считает он.

Члены фракции партии "Ак жол" поясняют, что Глава государства освобождает малый и микробизнес от налогов, а фискалы готовы додушить тех, кто выжил вопреки пандемии. И такой подход несправедлив по отношению к простым людям, так как налогами должна облагаться прибыль, а у граждан на карточке либо зарплата, с которой уже удержаны налоги, либо кредиты, которые еще нужно вернуть банкам.

Кроме того, отмечают депутаты, нужно учитывать, что введение нового вида налогов приведет к подорожанию товаров и услуг. Следовательно, доводы Комитета госдоходов о том, что такая мера не коснется простых граждан, не соответствуют действительности.

В связи с чем депутатская фракция ДПК "Ак жол" просит дать официальное разъяснение планов налогообложения онлайн-переводов, а также внятных экономических расчетов и оснований его внедрения.

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