За рождение ребенка предложили выплачивать по 4,2 млн тенге

Почти 1 млн детей или каждый шестой ребенок в Казахстане живет в бедности.

Депутаты фракции "Народной партии Казахстана" предложили ввести в Казахстане материнский капитал, на который семьи смогут купить жилье или улучшить жилищные условия, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Ерлан Смайлов привел данные анализа исследования ЮНИСЕФ, которые показали, что 15,6% казахстанских детей проживают в семьях с самым низким уровнем дохода.

То есть почти 1 млн детей или каждый шестой ребенок в Казахстане живет в бедности. А по данным отечественных исследователей, более 80% бедных казахстанцев проживают в семьях, насчитывающих пять и более человек.

Реальность такова, что мать-одиночка или отец-одиночка, воспитывающие одного, двух или трех детей, также испытывают трудности, но не попадают в категорию нуждающихся в социальной поддержке. Согласно исследовательским данным, таких семей у нас может быть более 500 тыс. и одиноких матерей в их числе, подавляющее большинство, - сказал мажилисмен.

По его словам, снижение реальных доходов населения, рост цен на первоочередные товары и услуги, отсутствие качественной и доступной инфраструктуры детского развития в виде спортивных, культурных, научно-технических секций и кружков, препятствуют полноценному развитию всех детей страны из многодетных, неполных и полных семей.

Инвестиции в детей в раннем возрасте, в том числе в питание, охрану здоровья, защиту и образование, закладывают прочные основы для приобретения в будущем когнитивных и социально-поведенческих навыков более высокого порядка. Те, кто приобрел такие навыки в раннем детстве, в дальнейшей жизни оказываются более устойчивыми к возможным потрясениям. Эти выводы актуализируют необходимость коренного пересмотра парадигмы действий правительства от акцента на социальных выплатах к переходу к концепции инвестиций в человеческий капитал. Это должно стать идеологией и стратегическим приоритетом работы правительства и государства, - считает депутат.

По его словам, в этом направлении логичным представляется принять Национальный проект "Инвестиции в развитие материнства и детства". Благополучателями этого проекта должны стать все без исключения дети и семьи с детьми.

В связи с этим депутаты фракции НПК предложили правительству:

провести ревизию и анализ всех мер поддержки, направленных на защиту и поддержку материнства и детства, и оценку их результативности;

из практических мер ввести в стране материнский капитал в виде государственной выплаты гражданам Казахстана за рождение каждого ребенка в размере 4,2 млн тенге. С целевым использованием этих средств на приобретение жилья и улучшения жилищных условий семьи, образование ребенка, пенсионных накоплений матери;

разработать и внедрить детскую потребительскую корзину, реально отвечающей жизненным, физиологическим, образовательным, социальным, культурным и прочим потребностям ребенка;

пересмотреть принцип и размер пособий и выплат от социальной помощи к инвестициям в детство и материнство.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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