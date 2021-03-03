Водитель сбил четырех школьниц: две девочки в коме

Водителя отправили в медицинский вытрезвитель.

2 марта в Алматинской области пьяный водитель сбил четырех школьниц на обочине дороги. В областном управлении здравоохранения рассказали, что девочки в коме, передает zakon.kz.

Состояние ребенка 2012 года рождения крайне тяжелое, терминальное. Находится на ИВЛ. Диагноз: Тяжелая сочетанная травма, тяжелая открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, закрытый перелом обеих бедренных костей, травматический шок 2-3 степени. Кома 3-4. По второму ребенку 2012 года рождения. Диагноз: тяжелая сочетанная травма, тяжелая закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом обеих бедренных костей. Кома 2. Травматический шок 2-3 степени. Ребенок находится на ИВЛ. Проводится интенсивная терапия. Третий ребенок 2011 года рождения. Диагноз: сочетанная травма, ушиб головного мозга, открытый перелом обеих костей правой голени со смещением, травматический шок 1 степени. Состояние ребенка стабильное, - говорится в сообщении Управздрава.

Напомним, накануне вечером 54-летний водитель "УАЗ", будучи в состоянии алкогольного опьянения, наехал на четырех девочек. Водителя отправили в медицинский вытрезвитель, а девочек в больницу.

Начато расследование по статье "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Назначены необходимые экспертизы.

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