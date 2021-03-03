Литва не отдаст Беларуси Тихановскую

Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям, замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас

Литовские власти отказались выдать лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую в ответ на соответствующий запрос Следственного комитета (СК) Беларуси, сообщает zakon.kz.

РИА Новости приводят слова представителя МИД Литвы.

Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям. В Минске это прекрасно знают. замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас

По его словам, любой запрос Минска о выдаче Тихновской будет "чисто ритуальным действием", что прекрасно понимают в руководстве Беларуси. Ранее Следственный комитет страны подал в Генпрокуратуру республики документы на экстрадицию Светланы Тихановской.

В декабре 2020 года Генпрокуратура Беларусь возбудила в отношении Тихановской и ряда других оппозиционеров уголовные дела о создании экстремистского формирования.

Тихановская была объявлена в межгосударственный розыск по делу о призывах к свержению конституционного строя.

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