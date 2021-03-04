Обновлена статистика по смертям от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане 

За сутки скончались 11 человек.

11 человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На 4 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 053 человека (13 227 КВИ+ и 5 826 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 418 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 635 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 237 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 45 пациентов; на аппарате ИВЛ – 51 пациент, - сообщили в МВК по нераспространению COVID-19.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 2 марта 2021 года зарегистрировано 46 случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровели 216 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 418, случаев с летальным исходом - 635, всего выздоровели – 42 957 человек.

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