Назначен глава аппарата Минфина

Им стал Абзал Бейсенбекұлы.

Абзал Бейсенбекұлы назначен руководителем аппарата Министерства финансов, сообщает zakon.kz.

Об этом передает пресс-служба премьер-министра РК.

Абзал Бейсенбекұлы родился в 1985 году в Жамбылской области.

Окончил Таразский государственный университет им. М. Х. Дулати, университет Ноттингема, Таразский инновационно-гуманитарный университет. Квалификация по специальности — экономист, магистр гуманитарных наук в сфере государственной политики, бакалавр права.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Комитете науки Министерства образования и науки РК и.о. ведущим специалистом.

В 2008-2010 гг. работал экспертом Управления развития образования и науки Департамента развития социальной сферы Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2010-2011 гг. работал в Министерстве финансов РК.

С 2011 по 2019 годы трудился на разных должностях в Администрации Президента РК. С апреля по сентябрь 2019 г. работал председателем правления КФ "Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта".

С октября 2019 года по настоящее время занимал руководящие должности в частном секторе.

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