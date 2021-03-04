Она имеет титулы чемпионки Азии и ЧМ в возрастной категории до 20 лет.

Казахстанская шахматистка Динара Садуакасова возглавила комиссию Международной федерации шахмат, сообщает zakon.kz.

Динара Садуакасова родилась 31 октября 1996 года.

Садуакасова – первая в Казахстане шахматистка, достигшая звания международного гроссмейстера (в 16-летнем возрасте). Имеет титулы чемпионки Азии и ЧМ в возрастной категории до 20 лет.

Динара научилась игре в 5-летнем возрасте, но увлеклась ею по-настоящему в 10 лет. Кроме этого, серьезно занималась музыкой (окончила музыкальную школу с отличием по классу фортепиано), художественной гимнастикой (1-е место на международном турнире "Синегорье") и плаванием. Но наибольшую известность принесли именно шахматы. В них Садуакасова получила звание международного гроссмейстера еще в 16-летнем возрасте.

Имеет в активе множество триумфов на соревнованиях мирового значения, в том числе – четыре звания чемпиона мира. Неоднократно награждалась званиями лучшей спортсменки года по версиям различных организаторов конкурсов. Имеет государственные награды.

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