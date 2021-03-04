Корректировка Генплана Алматы: Что ждет горожан?

Было решено создать 11 рабочих групп по каждому разделу документа.

Первыми итогами работы над корректировкой Генплана Алматы поделился руководитель Управления городского планирования и урбанистики мегаполиса Алмасхан Ахмеджанов, передает zakon.kz.

В декабре прошлого года институт ТОО «ПИ Алматыгипрогор-1» представил общественности проект корректировки Генерального плана развития города. 28 декабря на первых общественных экологических слушаниях (ОВОС = оценка влияния на окружающую среду), участниками было принято решение считать онлайн встречу презентацией проекта «Корректировка генерального плана». Далее было предложено вести обсуждения в формате, который еще не практиковался в Казахстане относительно таких глобальных документов.

Было решено создать 11 рабочих групп по каждому разделу документа. В итоге к активной работе подключились более 120 человек.

Подчеркнем, что состав рабочих групп определялся непосредственно представителями общественности. Всем участникам групп, а также представителям СМИ и горожанам, предоставлен свободный доступ к документу. С 6 января и до сих пор прошло 30 встреч. То есть, работа идет «в режиме нон-стоп». Когда позволяла эпидситуация, встречи шли офлайн, прямой эфир транслировался сразу на нескольких интернет-ресурсах. Затем мы перешли в формат онлайн. Весь процесс обсуждений фиксируется в видеозаписи, по каждому рассмотрению составляется протокол и выкладывается в открытом доступе Поскольку корректировка Генплана – вопрос глобальный, то и дискуссии идут острые. В феврале они не закончились, как планировалось изначально. Получено почти полтысячи предложений (490), - сказал Алмасхан Ахмеджанов.

Все участники рабочих групп трудятся над Проектом корректировки на добровольных началах.

Транспортная инфраструктура – самый «популярный» раздел. Куратор – активист Елена Ерзакович. Сюда поступило почти 300 предложений. Еще один «горячий» раздел «Плотность и правила застройки» курирует активист Салтанат Ташимова. В группе собрано более 20 предложений, - пояснил Ахмеджанов.

Основные предложения участников рабочих групп:

- ограничение строительства новых развязок,

- введение моратория на строительство в предгорной части и в зоне исторического центра,

- предложения по увеличению объемов строительства школ и детских садов.

Некоторые предложения вносятся в материалы Генерального плана непосредственно в процессе обсуждений.

Например, предложения по разделу «Взаимодействия центра с переферией" таковы: - Застройка квартала должна быть смешанной с объектами обслуживания и офисами. - Повысить требования к благоустройству окраин - В городе за последнее время сложились новые локальные городские центры: район Алматы Арена, новый центр Наурзбайского района, район Халык арены, район авто ЦОНа. Данные районы необходимо продолжить развивать, насытить бОльшими возможностями для работы и для досуга. - Предлагаем начать формировать новые центры в районе школы № 179 между Карасу и Боралдай и AiroCity в районе аэропорта. - Указанные локальные центры необходимо развивать и откорректировать ПДП за счёт применения квартальной застройки и применить требования из первых 4 пунктов.

Отметим , что предложения перекликаются и дополняют Новые правила застройки, к которым мы переходим.

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева специалистами Управления разработаны новые «Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города Алматы». 17 февраля Драфт-версия правил была предложена участникам рабочих групп на обсуждение.

Особое место в Правилах занимает сохранение неповторимого архитектурного облика Алматы.

Строить в историческом центре теперь будут по схеме, предложенной акимом Бакытжаном Сагинтаевым на встрече «Алматинский диалог 2.0»: «вот вам фотографии - фасад верните, этажность соблюдайте!». Пример: фасад на 95% должен соответствовать историческому. Есть государственные архивы и старые фото у алматинцев. Что будет внутри – решать владельцу, НО с учетом определенных требований. Если он (застройщик) не согласен с ними, город сам будет решать эту проблему. Мы уже ведем работу со строительными компаниями. Подчеркнем, что общественники также внесли предложение в раздел Генерального плана «Плотность и правила застройки» отдельный пункт: «Исключить снос малоэтажного жилого фонда, в т.ч. не сейсмостойкого. Оставить только снос ветхого жилья, не подлежащего реконструкции, а снос остального малоэтажного жилого фонда включать только под реконструкцию улиц в пределах красных улиц: под пробивку/расширение улиц. Остальное малоэтажное жильё должно не сноситься, а реконструироваться». Становиться ясно, что, несмотря на нюансы, работа общественных активистов и специалистов идет в одном направлении, - пояснил Ахмеджанов.

Обсуждение Новых правил застройки продолжается в рабочих группах. После завершения обсуждений пройдут Общественные слушания. Информация об этом будет размещена на интернет-ресурсах Управления, ТОО «НИИ «Алматыгенплан» и «Q-lab».

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