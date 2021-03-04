Необходимость пробивки улиц объяснили в Алматы

Все требования, предусмотренные в Генплане Алматы, должны быть реализованы в тот расчетный период, на который утверждается этот документ.

Руководитель Управления городского планирования и урбанистики Алмасхан Ахмеджанов высказался о планах по пробивке ряда улиц в мегаполисе, передает zakon.kz.

По его словам, пробивка улиц - это не просто желание проектировщиков и города.

Основная задача всех автомобильных дорог - это обеспечить нормальное транспортирное сообщение между районами и территориями, сделать их более удобными и эффективными в плане транспортного проезда по ним. Сейчас многие горожане возмущаются, почему некоторые улицы широкие и так далее. Однако улицы имеют стандарт определенного уровня. Он определяет пропускную способность той или иной улицы. И на основании этого производится расчет размещение длинны трассы для перспективной укладки как инженерной инфраструктуры, так и обеспечения строительства автомобильных дорог, - сказал Ахмеджанов.

Все требования, предусмотренные в Генплане Алматы, должны быть реализованы в тот расчетный период, на который утверждается этот документ. Иными словами, если пробивка улицы запланирована на краткосрочный период, то это должно быть осуществлено не более чем за 10 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!