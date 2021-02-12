Кому, где и для чего необходимо проходить скрининговое обследование 

Скрининговые обследования помогают выявить заболевание на ранней стадии.

Сейчас только начало года и самое время пройти скрининг. Что такое скрининг, для чего он нужен, как помогают скрининговые обследования и многом другом, читайте в данном материале, сообщает zakon.kz.

Скрининг - это профилактический медицинский осмотр здоровых лиц определенного возраста для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях.

Скрининговые обследования помогают выявить заболевание на ранней стадии или предрасположенность к нему, подобрать оптимальное лечение и назначить комплекс профилактических мер.

Кто может пройти скрининг

Проводятся скрининги по конкретным заболеваниям и для определённых возрастных групп. Скрининг проводится в 2-х возрастных категориях:

[quote]Дети в возрасте от 0 до 18 лет. Дети проходят профилактический осмотр ежегодно до своего совершеннолетия. Воспитанников дошкольных учреждений, школьников, учащихся среднеспециальных учебных заведений и студентов до 18 лет обследует выездная бригада в организациях образования. Осмотр детей, которые не посещают дошкольные учреждения, проводится в поликлинике или семейном центре здоровья.

Взрослые в возрасте с 30 и до 70 лет.Осмотр проходит даже при абсолютном отсутствии каких-либо симптомов – исключительно для уверенности в своём здоровье.

Скрининги совершенно бесплатны. Финансирование профилактических осмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности.

Чтобы пройти скрининг, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства или прикрепления. Для этого в каждой службе первичной медико-санитарной помощи имеются скрининговые кабинеты. При себе нужно иметь удостоверение личности.

При прохождении установленных скрининговых исследований, работнику предоставляется социальный отпуск до 3-х дней с оплатой по среднему заработку.

На выявление каких заболеваний проводятся скрининг у взрослых

Скрининговые осмотры взрослого населения направлены на раннее выявление и предупреждение:

основных болезней системы кровообращения – артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца;сахарного диабета среди мужчин и женщин;предопухолевых, злокачественных новообразований шейки матки среди женщин;предопухолевых, злокачественных новообразований молочной железы среди женщин;глаукомы среди мужчин и женщин;предопухолевых, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки среди мужчин и женщинзлокачественных новообразований пищевода, желудка, печени и предстательной железы;хронического гепатита В и С у лиц группы риска.

У взрослых каких возрастов проводится скрининг

На раннее выявление болезней системы кровообращения (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца) и сахарного диабета проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета;На раннее выявление глаукомы проверяются мужчины и женщины в возрасте 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу глаукомы;На раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы должны прийти женщины в возрасте 50, 52, 54, 56, 58, 60 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака молочной железы;На раннее выявление предопухолевых заболеваний и рака шейки матки ждут женщин, не состоящих на диспансерном учете по поводу рака шейки матки, в возрасте 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 лет;На раннее выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний толстой и прямой кишки проверяются мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 лет, не состоящие на учете по поводу полипоза, рака толстой и прямой кишки;На раннее выявление рака пищевода и рака желудка должны явиться мужчины и женщины 50, 52, 54, 56, 58 и 60 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака пищевода и рака желудка;На раннее выявление рака предстательной железы должны провериться мужчины в возрасте 50, 54, 58, 62 и 66 лет, не состоящие на диспансерном учете по поводу рака предстательной железы.На раннее выявление хронического гепатита В и С проверяются лица с заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями, находящиеся на гемодиализе, имеющие в анамнезе оперативные вмешательства, переливание крови и ее компонентов.

Более подробно о скрининге читайте здесь

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