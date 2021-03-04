В СКО прошла международная конференция, посвященная 155-летию Алихана Букейханова

С приветственным словом к участникам конференции обратился замакима области Гани Ныгыметов.

В Kozybayev University прошла международная научно-практическая конференция "Алаш көсемі – Әлихан Бөкейхан", посвященная лидеру национально-освободительного движения Алаш, видному государственному и общественному деятелю, ученому-энциклопедисту Алихану Букейханову, передает zakon.kz.

С приветственным словом к участникам конференции обратился заместитель акима Северо-Казахстанской области Гани Ныгыметов.

В мероприятии в онлайн-режиме приняли участие ученые из других регионов Казахстана и Турции, представители творческой интеллигенции, общественности и молодежи.

В ходе конференции выступили академик, профессор Северо-Казахстанского университета имени М. Козыбаева - Тайшыбай З.С., доктор исторических наук, профессор директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова - Кабульдинов З.Е., директор Института истории государства, доктор исторических наук, профессор – Е. Абиль, профессор Университета Кастомону – О. Сойлемез, директор НИИ "Алаш" при Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева – С. Аккулы, проректор Евразийского гуманитарного института, доктор исторических наук, профессор - Ахметов К.А., директор Северо-Казахстанского государственного архива, кандидат исторических наук - Маликова С.З., заведующий кафедры журналистики Северо-Казахстанского университета им. М. Козыбаева, кандидат филологических наук - Шайкенова А.Ж.

Участниками конференции была подчеркнута особая историческая роль Алихана Букейханова в создании казахской автономии, в борьбе за свободу и политическую самостоятельность казахского народа.

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