Высокообразованных работающих женщин в Казахстане больше, чем мужчин

В Алматы, Нур-Султане и Павлодарской области работающих женщин больше, чем мужчин.

Практически каждая вторая среди работающих женщин в РК имеет высшее и послевузовское образование, в то время как доля высокообразованных мужчин составляет всего 38% занятых, сообщает zakon.kz.

По данным Finprom.kz, в Казахстане все еще существует список запрещенных для женщин специальностей, доставшийся РК "в наследство" от СССР 30-х годов

В четвертом квартале 2020 года в стране работали 8,7 млн человек.

По итогам четвертого квартала в стране работали 4,2 млн женщин — на 0,2% больше, чем годом ранее. Большая часть занятых женщин (47,3%) имеют высшее и послевузовское образование, в то время как среди мужчин доля высокообразованных составляет всего 38,1%, - отмечают исследователи.

Доля женщин, имеющих среднее профессиональное (специальное) образование, составляет 38,3%, доля мужчин — 42%. Еще 10,5% женщин имеют лишь среднее общее образование, 3,8% — начальное профессиональное образование.

В разрезе регионов большинство занятых женщин работает в Алматы: 504,9 тыс. — на 3,8% больше, чем годом ранее.

В тройку лидирующих по этому показателю регионов также вошли Алматинская (455,7 тыс., минус 3,1% за год) и Туркестанская (350,3 тыс., плюс 0,4%) области. Меньше всего женщин занято в Северо-Казахстанской области (139,4 тыс., минус 0,4%), - уточнили аналитики.

Численность занятых женщин превышает численность занятых мужчин лишь в 3 из 17 регионов страны: в Алматы (на 55,3 тыс. человек), Нур-Султане (на 5,4 тыс. человек) и Павлодарской области (на 5 тыс. человек). Наибольший перевес мужчин приходится на Туркестанскую, Алматинскую и Карагандинскую области.

Большинство женщин заняты в сфере торговли и авторемонта: 822,7 тыс. — на 1,1% меньше, чем годом ранее. Следом идут сферы образования (796,4 тыс., минус 1,9%) и сельского, лесного и рыбного хозяйства (502,4 тыс., плюс 0,3% за год).

В то же время большая часть мужчин занята в промышленности. Помимо промсектора, наибольший перевес мужчин приходится на сферу строительства и логистики. Численность женщин превышает численность мужчин в таких сферах, как образование, торговля и здравоохранение.

Заметим, в Казахстане, несмотря на неоднократные предложения депутатов по пересмотру этих устаревших норм, все еще существует список запрещенных для женщин профессий. Женщинам не удастся трудоустроиться, к примеру, водолазами, машинистами метро (хотя, к примеру, трамваи и троллейбусы женщины запросто водят), водителями грузовиков и т. д.

Парадоксальным образом отучиться на многие из этих специальностей женщины могут, а вот работать — нет. На самом деле, конечно, на всех подобных должностях женщины по факту работают, просто не трудоустроены официально или трудоустроены фиктивно, на менее высокооплачиваемые, зато разрешенные специальности.

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