Казахстанскую вакцину могут начать выпускать в Узбекистане

Казахстан предлагает активизировать партнерство в борьбе с эпидемией.

Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе переговоров с министром здравоохранения Узбекистана Абдухакимом Хаджибаевым предложил рассмотреть возможность выпуска казахстанской инактивированной вакцины QazCovid-in на базе одного из фармацевтических предприятий Узбекистана, сообщает zakon.kz.

Мы предлагаем активизировать партнерство в борьбе с эпидемией, создать эффективное взаимодействие в плане оперативного реагирования на такие ситуации, а также наладить постоянный обмен информацией по текущей эпидситуации и проводимым мерам по ее стабилизации, - сказал Алексей Цой.

3 марта министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в составе официальной делегации под руководством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова посетили Ташкент, где ознакомились с работой медицинских объектов столицы и обсудили вопросы сотрудничества в фармацевтической сфере с узбекскими коллегами.

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