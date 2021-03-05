Полиция просит Пентагон продлить срок охраны Капитолия

Запрос обусловлен сохраняющейся озабоченностью из-за угрозы нового штурма.

Полиция Капитолия запросила Пентагон о продлении охраны территории Конгресса Национальной гвардией на два месяца, сообщает zakon.kz.

Сейчас запрос полиции рассматривается в Пентагоне, передает Голос Америки.

Запрос обусловлен сохраняющейся озабоченностью из-за угрозы нового штурма Капитолия спустя два месяца после того, как сторонники республиканцев ворвались в здание, в результате чего пять человек погибли. На данный момент Капитолий охраняют более 5000 сотрудников Нацгвардии, чья миссия должна завершиться 12 марта.

До этого полиция Капитолия США получила информацию о возможном сговоре с целью незаконного проникновения 4 марта в здание Конгресса. В связи с этим в Капитолии усилили меры безопасности. В частности, создали дополнительные заграждения и повысили численность личного состава.

6 января сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне и попытались сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек.

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