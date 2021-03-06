Сагинтаев: Решением вопросов жителей "Нового Алматы" займется специальная комиссия

В мкр. Алгабас прокладывается 13,5 км водопроводных и 17 км канализационных сетей.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда выслушал жителей микрорайона Алгабас Алатауского района, сообщает zakon.kz.

В своем аккаунте в Instagram аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев сообщил, что, ознакомившись с проблемными участками Алатауского района, принял решение создать рабочую комиссию.

В первую очередь, необходимо решить вопрос подтопления ул. Алдияр возле школы №185 в мкр. Алгабас. Силами ДЧС будут приняты срочные меры, — написал Б. Сагинтаев. При этом дороги до строительства инженерных сетей будут отсыпаны инертными материалами.

В мкр. Алгабас прокладывается 13,5 км водопроводных и 17 км канализационных сетей. Дополнительно планируется проложить сети для 1011 домов, таким образом, весь микрорайон будет обеспечен системой водоснабжения и водоотведения.

Также аким Алматы поручил решить вопрос со строительством арыков по ул. Набережной в мкр. Айгерим-1, что позволит ликвидировать подтопляемый участок.

Все озвученные жителями вопросы, в том числе по бесхозным сетям, уличному освещению и обеспечению общественной безопасности держу на личном контроле. Создана рабочая комиссия, которая будет информировать о принимаемых мерах, — сообщил Б. Сагинтаев, отметив, что инициатива активных представителей микрорайонов по организации общественного контроля за качеством проводимых работ поддержана. Акимам районов поручено быть с ними на постоянной связи.

Во время рабочего объезда Б. Сагинтаев ознакомился с ходом строительства КНС в мкр. Шанырак-2 и "14-я территория", а также с ситуацией с построенными сетями в мкр. АЗТМ Алгабас. По данному объекту будут приняты меры по завершению и подключению жителей.

Также осмотрен физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр. Айгерим-1, построенный меценатами района.

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