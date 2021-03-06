Опубликовано новое постановление главного санврача Алматы

Постановление вступает в силу с 9 марта.

Опубликовано новое постановление главного санитарного врача Алматы, сообщает zakon.kz.

Остается запрет на посещение объектов, чья деятельность не возобновлена: боулинг-центров, компьютерных клубов (за исключением объектов участвующих в пилотном проекте "Ashyq"), бильярдных, караоке, батутов, ночных клубов, букмекерских контор, лото и игровых клубов, игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, в том числе ледовых и роликовых катков, за исключением расположенных в спортивных объектах, - говорится в постановлении.

Для входа на объекты предпринимательства участвующих в пилотном проекте "Ashyq", необходимо использовать мобильное приложение "Ashyq", которое доступно для скачивания в App Store и Play Market. В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственное лицо – сотрудник заведения имеет право в приложении зафиксировать вход посетителя посредством введения ИИН.

При посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению дистанции и использованию антисептиков.

В соответствие с предложением ассоциации торговых предприятий рекомендовать объектам торговли (ТРЦ, ТД, рынки) площадью свыше 1000 кв.м., организациям, осуществляющим общественные перевозки (автобусные, троллейбусные, метро) сформировать санитарные патрули для постоянного контроля соблюдения посетителями социальной дистанции и масочного режима на своих объектах, - говорится в постановлении.

Остается запрет на организацию и проведения праздничных корпоративов. Деятельности детских оздоровительных лагерей запрещена.

Разрешены спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах).

На сайте будет InfoKazakhstan.kz будет размещен список инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов в период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Постановление вступает в силу с 9 марта.

С полным текстом постановления вы можете ознакомиться здесь.

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