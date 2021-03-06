К владельцам АЗС обратилась полиция Алматы

Их призвали усилить меры безопасности.

Полиция Алматы призвала владельцев АЗС усилить меры безопасности, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Об этом заявлено на рабочей встрече руководства Департамента полиции Алматы с собственниками автозаправочных станций по вопросам обеспечения безопасности и профилактики преступлений на указанных объектах.

На сегодняшний день в Алматы функционируют свыше 200 автозаправочных станций, которые ежедневно в круглосуточном режиме обслуживают различные государственные предприятия, коммерческие и некоммерческие организации, а также сотни тысяч автолюбителей. На современных автозаправочных станциях зачастую сервис не ограничивается продажей топлива, часто на таких станциях имеется небольшой магазин, иногда закусочная, а также банкомат, автомойка и прочее. Будучи объектом повышенного спроса, где ежедневно происходит реализация товара, а значит, существует денежная касса, имеются угрозы в части обеспечения безопасности на территориях АЗС, в связи с чем возникают вопросы по организации безопасности. Как известно, нередки случаи грабежей и вооруженных налетов на автозаправочные станции, где опасности, в первую очередь, подвергаются работники АЗС и граждане получающие услуги. начальник ДП Алматы Канат Таймерденов

Согласно анализу, в прошлом году, а также за два месяца текущего года на территориях АЗС совершено 20 преступлений, два из которых - из категории тяжких.

Проведен мониторинг автозаправочных станций в части обеспечения безопасности в зданиях и на территориях АЗС, расположенных по периметру города. На некоторых отсутствуют камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки и физическая охрана. В целях профилактики преступлений, совершаемых на АЗС, предлагается представителям малого и среднего бизнеса уделить особое внимание к вопросам безопасности на их объектах. Необходимо рассмотреть техническую укрепленность АЗС путем установок тревожных кнопок с выводом на пульт охраны, устройств средств связи, оповещения, видеонаблюдения и охраны АЗС, обеспечения охранной сигнализацией в круглосуточном режиме, оборудования входных дверей блокираторами открывания, включаемых дистанционно. Вместе с тем предлагаем организовать правильное освещение объектов, при этом уделяя внимание освещению или подсветке каждой зоны, - резюмировал начальник ДП.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!