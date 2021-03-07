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Опубликованы данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

Фото: zakon.kz. 7 марта 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 218 101 случай, из них:

  • в городе Нур-Султан - 25672(+92),
  • в городе Алматы - 25855(+185),
  • в ВКО - 22294(+28),
  • в Атырауской области - 17398(+53),
  • в Павлодарской области - 18074(+67),
  • в Карагандинской области - 15711(+50),
  • в Акмолинской области - 14034(+65),
  • в ЗКО – 13392(+61),
  • в СКО - 12546(+32),
  • в Костанайской области - 12725(+51),
  • в Алматинской области - 11188(+61),
  • в городе Шымкент - 6282(+7),
  • в Жамбылской области - 6040(+19),
  • в Туркестанской области - 4325(+5),
  • в Мангистауской области - 4280(+9),
  • в Актюбинской области - 4388(+17),
  • в Кызылординской области - 3897(+0).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 568 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 46,
  • в городе Алматы - 77,
  • в Акмолинской области - 73,
  • в Алматинской области - 70,
  • в Атырауской области - 29,
  • в ВКО - 22,
  • в ЗКО - 70,
  • в Карагандинской области - 44,
  • в Костанайской области - 46,
  • в Кызылординской области - 11,
  • в Павлодарской области - 43,
  • в СКО - 33,
  • в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 201 750 человек от COVID-19.

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