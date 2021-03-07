Опубликованы данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 218 101 случай, из них:
- в городе Нур-Султан - 25672(+92),
- в городе Алматы - 25855(+185),
- в ВКО - 22294(+28),
- в Атырауской области - 17398(+53),
- в Павлодарской области - 18074(+67),
- в Карагандинской области - 15711(+50),
- в Акмолинской области - 14034(+65),
- в ЗКО – 13392(+61),
- в СКО - 12546(+32),
- в Костанайской области - 12725(+51),
- в Алматинской области - 11188(+61),
- в городе Шымкент - 6282(+7),
- в Жамбылской области - 6040(+19),
- в Туркестанской области - 4325(+5),
- в Мангистауской области - 4280(+9),
- в Актюбинской области - 4388(+17),
- в Кызылординской области - 3897(+0).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 568 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 46,
- в городе Алматы - 77,
- в Акмолинской области - 73,
- в Алматинской области - 70,
- в Атырауской области - 29,
- в ВКО - 22,
- в ЗКО - 70,
- в Карагандинской области - 44,
- в Костанайской области - 46,
- в Кызылординской области - 11,
- в Павлодарской области - 43,
- в СКО - 33,
- в Туркестанской области - 4.
Всего в стране выздоровели – 201 750 человек от COVID-19.
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