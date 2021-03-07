Опубликованы данные о заболевших коронавирусом в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 6 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 802 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 218 101 случай, из них:

в городе Нур-Султан - 25672(+92),

в городе Алматы - 25855(+185),

в ВКО - 22294(+28),

в Атырауской области - 17398(+53),

в Павлодарской области - 18074(+67),

в Карагандинской области - 15711(+50),

в Акмолинской области - 14034(+65),

в ЗКО – 13392(+61),

в СКО - 12546(+32),

в Костанайской области - 12725(+51),

в Алматинской области - 11188(+61),

в городе Шымкент - 6282(+7),

в Жамбылской области - 6040(+19),

в Туркестанской области - 4325(+5),

в Мангистауской области - 4280(+9),

в Актюбинской области - 4388(+17),

в Кызылординской области - 3897(+0).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 568 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 46,

в городе Алматы - 77,

в Акмолинской области - 73,

в Алматинской области - 70,

в Атырауской области - 29,

в ВКО - 22,

в ЗКО - 70,

в Карагандинской области - 44,

в Костанайской области - 46,

в Кызылординской области - 11,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 33,

в Туркестанской области - 4.

Всего в стране выздоровели – 201 750 человек от COVID-19.

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