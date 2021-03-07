Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Движение ограничили на трассах четырех областей Казахстана

Фото: sitv.ru 7 марта 2021, 18:50

Причина - ухудшение погодных условий.

Оперативную информацию об ограничении движения предоставили в МИИР РК, передает zakon.kz.

Согласно информации, ограничение движения для автотранспорта ввели в четырех областях Казахстана.

В Северо-Казахстанской области с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

В Акмолинской области с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий в СКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

  • "Кокшетау-Рузаевка" (0-61 км, участок Кокшетау-граница СКО);
  • "Кокшетау-Омск" (2-50 км, участок Кокшетау-граница СКО);
  • "Нур-Султан-Петропавловск" (304-341 км, участок Кокшетау-граница СКО).

В Костанайская области с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий в СКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

  • "Мамлютка-Костанай" (180-250 км, участок граница СКО-поселок Узунколь);
  • "Екатеринбург-Алматы" (687-729 км, участок поселок Сарыколь-граница СКО).

Также сообщается, что в Восточно-Казахстанской области с 20:00 в связи с угрозой схода снежных лавин будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" (7-66 км, участок село Ушановское-поворот на Серебрянск).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Моргенштерн, Егор Крид или Little Big. Кто поедет на «Евровидение» от России
Мужчин-декретников обязали вернуть пособия в Восточном Казахстане