Движение ограничили на трассах четырех областей Казахстана

Приложение zakon.kz
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Причина - ухудшение погодных условий.
Оперативную информацию об ограничении движения предоставили в МИИР РК, передает zakon.kz.
Согласно информации, ограничение движения для автотранспорта ввели в четырех областях Казахстана.
В Северо-Казахстанской области с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта по всем направлениям.
В Акмолинской области с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий в СКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:
В Костанайская области с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий в СКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:
Также сообщается, что в Восточно-Казахстанской области с 20:00 в связи с угрозой схода снежных лавин будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" (7-66 км, участок село Ушановское-поворот на Серебрянск).
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