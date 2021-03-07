Движение ограничили на трассах четырех областей Казахстана

Причина - ухудшение погодных условий.

Оперативную информацию об ограничении движения предоставили в МИИР РК, передает zakon.kz.

Согласно информации, ограничение движения для автотранспорта ввели в четырех областях Казахстана.

В Северо-Казахстанской области с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта по всем направлениям.

В Акмолинской области с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий в СКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

"Кокшетау-Рузаевка" (0-61 км, участок Кокшетау-граница СКО);

"Кокшетау-Омск" (2-50 км, участок Кокшетау-граница СКО);

"Нур-Султан-Петропавловск" (304-341 км, участок Кокшетау-граница СКО).

В Костанайская области с 18:00 в связи с ухудшением погодных условий в СКО введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д:

"Мамлютка-Костанай" (180-250 км, участок граница СКО-поселок Узунколь);

"Екатеринбург-Алматы" (687-729 км, участок поселок Сарыколь-граница СКО).

Также сообщается, что в Восточно-Казахстанской области с 20:00 в связи с угрозой схода снежных лавин будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи" (7-66 км, участок село Ушановское-поворот на Серебрянск).

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