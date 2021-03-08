Экс-супруга богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя

Речь о бывшей жене главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт.

Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за преподавателя естественных наук в частой школе американского города Сиэтл, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Джеффа Безоса пожертвовала более $1,7 млрд на благотворительность. Она написала о пожертвованиях в своем блоге на платформе Medium, где также сообщила о смене фамилии.

Утверждалось, что пожертвования были направлены организациям, борющимся за гендерное равноправие, права ЛГБТ, сохранение демократии и предотвращение климатических изменений. Наиболее крупную сумму получили организации, выступающие за расовое равенство (более 586 миллионов долларов США).

Я был учителем большую часть своей жизни... Теперь, по счастливой случайности, я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в готовности передать колоссальный финансовый капитал на помощь другим, - говорится в письме нынешнего мужа Маккензи Скотт - Дэна Джуэтта, опубликованном в субботу на сайте международной благотворительной компании Giving Pledge.

Дэн такой замечательный парень, и я счастлив и рад за них обоих, - передал слова главы компании Джеффа Безоса представитель Amazon.

По данным издания Forbes, Маккензи стала самой обеспеченной женщиной Соединенных Штатов. В результате "рекордно дорогого бракоразводного процесса" в 2019 году она получила четвертую часть доли Безоса в Amazon. Ее состояние, по оценкам Forbes, после этого составило $36 млрд. В рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, по версии издания, Маккензи заняла 67-е место.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!