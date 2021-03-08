Инцидент с видео-поздравлением: в КТЖ заявили, что не хотели оскорбить или унизить женщин

Также было отмечено, что компания выражает свою признательность, уважение и восхищение женщинами.

В преддверии женского праздника на экране административного здания ҚТЖ был размещен видеоролик с поздравлением женщин с праздником. Ролик получил бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ, сообщает zakon.kz.

Слушай, дорогой, давай обойдемся без тюльпанов и конфет. Мне просто нужен длинный, стальной, надежный поезд! Железные леди КТЖ выбирают только надежных. С 8 Марта, дорогие наши девушки. Поздравляют вас стальные мужчины КТЖ, - говорилось в видео на LED-экране административного здания в Нур-Султане.

Часть аудитории восприняла данный ролик с критикой.

Данный инцидент прокомментировали в пресс-службе АО "НК "ҚТЖ".

При подготовке видеоролика АО "НК "ҚТЖ" не преследовало цели оскорбить или унизить представительниц прекрасного пола. Мы приносим свои официальные извинения за любые отрицательные эмоции, вызванные данным роликом. При подготовке видеоролика компания не преследовала цели оскорбить или унизить представительниц женского пола, - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что компания выражает свою признательность, уважение и восхищение женщинами, которые наравне с мужчинами трудятся на стальных магистралях страны, ответственно выполняя порой "совсем не женскую" работу.

В ҚТЖ работает свыше 24 тысяч женщин, что составляет 21% от общего количества всего персонала, - резюмировали в компании.

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