Качество воздуха в Алматы отнесли к "нездоровому"

По состоянию на 9 марта, согласно данным мировой карты ЕРА, Казахстан входит в двадцатку стран с самым грязным воздухом. Среди городов страны в пятерку антилидеров входят Темиртау, Бурундай, Нур-Султан, Алматы, Караганда, передает zakon.kz.

На мировой карте EPA в режиме реального времени отражаются фактические концентрации загрязняющих веществ воздуха по всему миру, в том числе и по Казахстану. Данные меняются в зависимости от обновления на измерительных датчиках (от нескольких минут до часа). В зависимости от концентрации загрязняющих частиц в воздухе идет разделение на: хороший, умеренный, нездоровый для чувствительных групп, нездоровый, очень нездоровый и опасный.

Если взять по городам, то в Алматы по градации мировой карты практически во всех районах воздух "нездоровый". Максимальный уровень частиц РМ2.5 выявлен в районе пр. Аль-Фараби - Маркова. Также в лидерах по районам с загрязненным воздухам - "Сайран", пересечение Гоголя - Муканова, Назарбаева - Тулебаева. Даже в горных районах воздух оценивается как нездоровый. Только в районе Кабанбай батыра - Достык загрязнение воздуха умеренное. При этом опасного уровня загрязнения не зарегистрировано.

В Нур-Султане измерительных датчиков установлено немного. Самый загрязненный воздух в мкр. Юго-Восток на правом берегу. Чистый воздух - в Парке Президента. Умеренный уровень загрязнения воздуха в депутатском городке.

Индекс качества воздуха мировой карты ЕРА основан на измерении твердых частиц (ТЧ 2,5 и PM 10 ), Озона (O 3 ), Двуокиси азота (NO 2 ), диоксида серы (SO 2 ) и выбросов окиси углерода (CO). Большинство станций на карте контролируют данные PM 2.5 и PM 10.

Частицы PM2.5 являются одним из наиболее вредных загрязнителей воздуха.

Первичные РМ2.5 выбрасываются в воздух уже готовыми. Мельчайшие кусочки сажи, асфальта и автомобильных покрышек, частицы минеральных солей (сульфаты, нитраты), соединения тяжелых металлов (в основном оксиды). Биологические загрязнители (некоторые аллергены и микроорганизмы) тоже относятся к РМ2.5.

Вторичные РМ2.5 образуются непосредственно в атмосфере. Один из примеров: в городской воздух выбрасываются оксиды азота и серы, при контакте с водой они образуют кислоты, а уже из них получаются твердые частицы солей (нитраты и сульфаты).

