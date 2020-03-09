Жилье в Казахстане: как выбрать квартиру и купить ее на пенсионные деньги

Известно, что большинство вкладчиков тратят сбережения на недвижимость. Так, порядка 39% людей частично или полностью погасили ипотеку и около 26% - приобрели квартиры.

С 23 января 2021 года в стране заработала онлайн-платформа для принятия заявок на использование части пенсионных накоплений. Эти деньги казахстанцы могут направить на улучшение жилищных условий, оплату дорогостоящего лечения или другие свои потребности, рассказывает zakon.kz.

В середине февраля стало известно, что большинство вкладчиков тратят сбережения на недвижимость. Так, порядка 39% людей частично или полностью погасили ипотеку и около 26% - приобрели квартиры.

Чтобы купить жилье на пенсионные нужно:

зайти на сайт ЕНПФ и проверить информацию о доступной сумме единовременной пенсионной выплаты;

авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора (Отбасы банк, Halyk Bank, Банк ЦентрКредит и Altyn bank) и подать заявку на открытие специального счета;

заполнить электронные заявления на пенсионную выплату для улучшения жилищных условий.

После того, как уполномоченный оператор зачисляет на спецсчет деньги, человеку отводится 45 дней на поиск квартиры.

Что лучше: первичная недвижимость или вторичная?

Президент казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов говорит, что все зависит от имеющейся у покупателя суммы. Однако предпочтение все же лучше отдать "первичке".

Если стоимость квадратного метра в новостройках вам подходит, берите первичное жилье, потому что оно, во-первых, новое, первым хозяином будете вы. Во-вторых, можете сделать тот ремонт, который вам по душе, перепланировку при необходимости. Если вы берете на стадии строительства, можно все эти моменты учесть, - говорит Мусрепов.

Ситуация на рынке недвижимости сейчас

По данным аналитиков Krisha.kz, в феврале наибольший прирост цен на квартиры зафиксирован в Актау, Уральске и Атырау. В Актау стоимость квадратного метра выросла на 13,1%, в Уральске на 7,8%, а в Атырау на 4,8%.

Ермек Мусрепов отмечает, что в целом, в регионах жилье стоит дешевле, чем в городах республиканского значения. Сейчас там "первичка" дороже "вторички".

А вот что касается крупнейших мегаполисов - Нур-Султана, Алматы и Шымкента, то цены на оба сегмента недвижимости здесь сравнялись.

Но по большому счету первичное жилье всегда дороже, чем вторичное. Это уже экономически обоснованный факт, — объясняет президент федерации недвижимости

Мусрепов говорит, что спрос на жилье вызван новым законом о снятии части пенсионных накоплений. К осени он должен пройти. Но вернется ли стоимость на доажиотажный уровень сказать сложно.

Как выбрать застройщика?

При выборе застройщика нужно обратить внимание на такие факторы, как:

опыт работы;

репутация девелопера

надежность, в том числе портфолио завершенных объектов

наличие всех разрешительных документов и право на заключение договоров долевого участия. Последнее выдают местные исполнительные органы или Фонд гарантирования жилищного строительства. Помните, что вкладывать деньги в сомнительные проекты, которые возводятся без лицензии от акиматов и ФЖГС не стоит;

Более подробно о том, каким должен быть застройщик можно прочитать здесь.

Также эксперты советуют следить за ходом строительства своего ЖК. Кроме того, нужно обращать внимание на то, насколько оперативно строительная компания предоставляет покупателям всю необходимую информацию, ведет прозрачную деятельность и не скрывает сведений о себе.

Активно в этом плане работает один из крупнейших застройщиков страны - холдинг BI Group. Компания существует на рынке уже 26 лет и за это время построила более 5 млн квадратных метров жилья. Ее клиентами по всему Казахстану стали более 200 тыс. клиентов.

В строительстве девелопер использует в том числе материалы отечественного производства (52%), что положительно сказывается на ценах на квартиры. Преимущества застройщика перед другими фирмами выглядят следующим образом:

скидка при 100% оплате по карте лояльности BI CLUB – от 4% до 7%;

рассрочка до получения правоустанавливающих документов с первоначальным взносом 30% и с фиксированными ежемесячными платежами от 150 000 тенге;

ипотека с первоначальным взносом от 10% под 7% годовых;

партнерство с ведущими банками второго уровня: Halyk Bank, Отбасы банк, Банк ЦентрКредит, Altyn bank, Сбербанк, Bank RBK, ATF Bank, Al hilal bank, КИК.

Стоит отметить, что в Казахстане не все строительные компании заслуживают доверия. В СМИ нередко можно увидеть список недобросовестных застройщиков от акиматов или новости о пострадавших от действий таких фирм граждан. В одной только столице долгостроями считаются 76 домов. При этом в Алматы за незаконное привлечение средств дольщиков к административной ответственности привлечены более 16 девелоперов. По этим фактам правоохранители ведут следствие, но проблемы пострадавших от этого не решаются.

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