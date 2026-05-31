Прохор Шаляпин купил квартиру для будущей жены

Российский певец Прохор Шаляпин позаботился о благосостоянии своей будущей жены и наследников. Он поделился, что приобрел еще одну квартиру, которая пока что пустует, сообщает Zakon.kz.

Как пишет NGS.RU, Прохор считает, что там избранница будет жить вместе с их общими детьми. Сам певец планирует наслаждаться жизнью вдали от семейной суеты.

"Люди должны жить так, как им удобно, а не как им навязывает общество. Кто-то прекрасно живет вместе, а кто-то спит на разных кроватях, и счастлив. Особенно с возрастом начинаешь понимать, насколько важен полноценный и комфортный сон. Человек должен нормально высыпаться: темнота, влажность, температура, тишина, а когда рядом кто-то ворочается, шумит, то это мешает. Поэтому чем больше пространства у семьи, тем лучше. Но проблема в том, что молодежи сейчас банально негде жить. Вот все удивляются: почему молодые не рожают? Да потому что они ответственные. Они думают: "Где мы будем жить? На что растить ребенка?". Ипотека огромная, квартиры дорогие, зарплаты не соответствуют ценам, а это реальная проблема", – высказался мужчина.

Также в новом интервью Шаляпин признался, что он давно мечтает о детях, но вступать в серьезные отношения не торопится, так как боится большой ответственности и раздела имущества в случае развода.

"Жену хочу помоложе себя уже, все-таки, потому что если говорить о семье и детях, то время идет, а здоровье у людей не вечно… Мне хочется любви, тепла, понимания, но меня очень пугает современный институт брака. Я вижу огромное количество мужчин, которые после развода годами судятся платят огромные алименты и фактически содержат не только ребенка, но и нового мужчину бывшей жены", – размышляет артист.

Артист признается, что не хочет превращаться в человека, который всю жизнь кому-то что-то должен и боится потерять свободу.

