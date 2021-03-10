В четырех областях Казахстана закрыты дороги из-за непогоды

Меры приняты в связи с ухудшением погодных условий.

Из-за погодных условий ограничено движение в четырех областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

09.03.2021 г. в 20.30 ч. в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Самара-Шымкент" км. 526-618, уч. гр.ЗКО-п.Хобда. На дорогах ожидаются метель, ограничение видимости и гололед.

09.03.2021 г. в 21.55 ч. (вр. Нур-Султан) в Западно-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Самара-Шымкент" км. 394-526, уч. п.Жымпиты-гр.Актюбинской обл. На дорогах ожидаются метель, ограничение видимости, гололед.

09.03.2020 г. в 22.00 ч. в Северо-Казахстанской области в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д: На дорогах ожидаются метель, снег, ограничение видимости.1." Жезказган-Петропавловск" км. 701-786, уч. с.Новоишимское- г.Сергеевка2. "Мамлютка-Костанай" км. 103-180, уч. с.Пресновка-гр.Костанайской обл.

09.03.2020 г. в 22.15 ч. в Костанайской области в связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Мамлютка-Костанай" км. 180-250, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-п.Узунколь. На дорогах ожидаются метель, ограничение видимости.

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