Ученые объяснили искажение воспоминаний особенностью мозга

Был проведен эксперимент с участием 29 добровольцев.

Группа ученых выяснила причину искажения воспоминаний мозгом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА ФАН.

Для этого был проведен эксперимент с участием 29 добровольцев.

Участникам исследования показывали одинаковые изображения, которые незначительно отличались по цвету. На следующий день их попросили восстановить в памяти картинки, увиденные накануне.

По итогам эксперимента ученые пришли к выводу, что человеческий мозг целенаправленно преувеличивает разницу между изображениями, чтобы лучше запомнить объекты.

Эту теорию подтвердила процедура функционального МРТ. Изменения наблюдались в оксигенации в сочетании с кровотоком в мозге.

При воспроизведении воспоминаний начинала работать теменная кора, что свидетельствует о том, что мозг специально преувеличивает цвета для эффективного запоминания различий.

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