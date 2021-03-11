Казахстанцев обязали отработать 3 года после вуза, если учились по гранту

Также есть новые требования для окончивших докторантуру.

Студентов, магистрантов и докторантов, которым предстоит в 2021 году получить дипломы об окончании университета, ждет сюрприз. Если они отучились по гранту, то с них потребуют отработать по полученной специальности 3 года. Раньше такая норма касалась только молодых педагогов и врачей, теперь отрабатывать обязали всех, кто учился в бакалавриате, магистратуре и докторантуре за счет государства, вне зависимости от специальности, передает zakon.kz.

Информацию об обязательной отработке учащихся по окончании университета грантники, обучающиеся на выпускных курсах, начали получать от своих университетов в начале этого года. Мы направили официальный запрос в Министерство образования и науки РК. Публикуем ответ ведомства за подписью вице-министра Мираса Дауленова и заданные вопросы в неизменном виде. А всем грантникам рекомендуем уже сейчас начать подыскивать себе рабочее место, чтобы сразу после получения диплома приступить к обязательной отработке.

- Начиная с какого года выпуска отучившиеся на гранте должны отработать 3 года по специальности?

- Нормы по отработке выпускников, обучившихся на основе государственного образовательного заказа, действуют:

~ с 2012 года для выпускников, поступивших в пределах квоты, на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям;

~ с 2016 года для выпускников, поступивших на педагогические и медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа;

~ с 2019 года для выпускников, из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан, поступивших в пределах квоты;

~ с 2021 года для выпускников, обучившихся по другим специальностям на основе государственного образовательного заказа.

- Если студент учился на гранте и параллельно работал по специальности, засчитывается ли эта работа в качестве отработки?

- Обязательство по отработке вступает в действие после завершения обучения в организации высшего и послевузовского образования.

- Где должен отработать отучившийся на гранте? Для каких специальностей есть обязанность отработать только в госорганах или на селе? Нужно ли отработать по специальности после окончания магистратуры на гранте? Должны ли выпускники по другим специальностям отрабатывать по своим специальности 3 года?

- Согласно пункту 17 статьи 47 Закона Республики Казахстан от 8 января 2021 года № 410-VI "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам образования" внесены изменения и дополнения относительно отработки молодых специалистов (введен в действие 22 января 2021 года).

Граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты на обучение по педагогическим, медицинским, ветеринарным и сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать соответственно в организациях образования, организациях здравоохранения, в подразделениях государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, в ветеринарных организациях и организациях независимо от формы собственности аграрного профиля, расположенных в сельской местности, не менее трех лет после окончания организации высшего и послевузовского образования.

Граждане Республики Казахстан, поступившие на педагогические и медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в организациях образования и организациях здравоохранения не менее трех лет после окончания организации высшего и послевузовского образования или научных организаций в области здравоохранения.

Граждане Республики Казахстан, обучившиеся по другим специальностям на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать не менее трех лет в организациях независимо от формы собственности. Граждане Республики Казахстан, поступившие на обучение в докторантуру по программе докторов философии (PhD) на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в организациях высшего и послевузовского образования или научных организациях не менее трех лет после завершения обучения.

Граждане Республики Казахстан, обучившиеся в докторантуре по программе докторов по профилю на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в государственных органах или организациях высшего и послевузовского образования, или научных организациях не менее трех лет после завершения обучения.

Граждане Республики Казахстан из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной подпунктом 6) пункта 8 статьи 26 Закона, на обучение по педагогическим, техническим и сельскохозяйственным специальностям, обязаны отработать в регионе по месту обучения не менее трех лет после окончания организации высшего и послевузовского образования.

- Куда нужно сдавать документы об отработке?

- Обеспечение мониторинга и контроля за соблюдением выполнения обязанностей по отработке или возмещению расходов бюджетных средств в случае неотработки возлагается на поверенного агента уполномоченного органа в области образования – АО "Финансовый центр".

- Может ли студент-выпускник сразу по окончании университета поступить в магистратуру на грант, или он обязан 3 года отработать, а потом только может идти в магистратуру?

- Лицам, поступившим для дальнейшего обучения в резидентуру на основе государственного образовательного заказа, магистратуру, докторантуру освобождение от обязанности по отработке, предусмотренной пунктом 17 статьи 47 Закона предоставляется решением комиссии по персональному распределению молодых специалистов.

Подготовил Альберт Ахметов

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