Шухрат Ибрагимов займет место своего отца в Совете менеджеров ERG

Соответствующее решение вступило в силу 3 марта.

Шухрат Ибрагимов займет в Совете менеджеров место своего отца, Алиджана Ибрагимова – одного из основателей ERG, скончавшегося в феврале этого года, сообщает zakon.kz.

Он также войдет в состав Комитета по аудиту, Комитета по вознаграждениям и Комитета по устойчивому развитию, слияниям и поглощениям при Совете менеджеров.

До назначения в Совет менеджеров Шухрат на протяжении более шести лет возглавлял Департамент развития бизнеса ERG.

Также он занимает должность неисполнительного директора "Альянс Алтын". Он также работает членом Советов директоров Страховой компании "Евразия" и Евразийского банка. Кроме того, он является Вице-президентом Союза иностранных инвесторов и бизнесменов "YABİAD".

Ибрагимов окончил Европейскую школу бизнеса в Лондоне и Пекинский университет языка и культуры. Он свободно говорит на английском, русском, французском и турецком языках, а также имеет практические знания китайского языка.

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