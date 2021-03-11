В Алматинском зоопарке рассказали о рождении медвежат

Родились они еще 1 января, но рассказать об этом администрация решила только сейчас, так как медведица очень ответственно относится к потомству и никого к медвежатам не подпускала.

В Алматинском зоопарке рассказали о прибавлении в семействе тяньшанских медведей, сообщает zakon.kz.

Родились два медвежонка еще 1 января, но рассказать об этом администрация решила только сейчас, так как медведица очень ответственно относится к потомству и никого к ним близко не подпускала. Сфотографировать их удалось только сейчас, говорится на странице зоопарка в Instagram.

Мама и медвежата чувствуют себя хорошо и через некоторое время появятся на экспозиции. Администрация зоопарка напоминает, что по традиции имена выбирают все вместе. Через соцсеть, поэтому просит следить за новостями, чтобы не упустить этот важный момент.

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