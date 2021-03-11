Видео кремации собак шокировало актюбинцев

По решению актюбинского маслихата в городе запрещен отстрел четвероногих, если они не представляют угрозу.

Кадры кремации трупов животных возмутили жителей Актобе, сообщает zakon.kz.

Видео сняла местная зоозащитница и выложила в соцсети, передает КТК.

По ее словам, она пришла проведать питомцев в частный приют, а увидела шокирующую картину.

Получается так, что на самом деле отлов был один раз. Эти собаки содержатся в частном приюте на данный момент. А остальные собаки: получается, все-таки проводили отстрел. Привозили и сразу кремировали. Меня возмущает: какую угрозу могли принести людям маленькие крохи?! Почему именно их отловили? руководитель общественного объединения "ЗООмама" в городе Актобе Рабига Сисенгалиева

Женщина сняла и мертвых собак с ошейниками. То есть, у них были хозяева. А по решению актюбинского маслихата в городе запрещен отстрел четвероногих, если они не представляют угрозу.

В службе ветеринарии уверяют, что в тот день кремировали несколько бродячих собак, еще трех псов убили якобы по решению хозяев. А вот щенят просто некому было лечить от пневмонии.

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