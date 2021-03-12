Тимур Кулибаев: На небосклоне мирового фристайла зажглась еще одна звезда из Казахстана

Он пожелал удачи казахстанским атлетам на финальных этапах Кубка мира.

В Алматы завершился чемпионат мира FIS по фристайлу-могул и лыжной акробатике, который проходил на горнолыжном курорте "Шымбулак" с 8 по 11 марта, сообщает zakon.kz.

По данным Olympic.kz, казахстанская команда могулистов завоевала три медали за два соревновательных дня. В индивидуальных соревнованиях серебряная медаль на счету Юлии Галышевой, "бронза" - у Павла Колмакова. Еще одна бронзовую награду сенсационно завоевала юная Анастасия Городко.

Глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев поздравил национальную команду по фристайлу-могул с успехами на мировом первенстве, направив спортсменам и главному тренеру сборной Елене Круглыхиной телеграммы.

В именных поздравлениях Президент НОК отметил значимость завоеванных наград перед Олимпийскими играми-2022 в Пекине, а также достижение всей команды на историческом для нашей страны спортивном событии.

На протяжении двух дней национальная сборная команда Казахстана демонстрировала качественную подготовку, высокое мастерство, стремление к победе и завоевала три медали чемпионата мира. Этот успех, несомненно, войдет в историю казахстанского спорта, как самый результативный чемпионат мира для отечественных представителей фристайла в дисциплине могул. Благодаря этим достижениям, мы с оптимизмом смотрим в будущее в преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине-2022, - отмечается в письме главы НОК.

Тимур Кулибаев поблагодарил атлетов, тренерский штаб и всю команду, которая внесла свой вклад в завоевание этих медалей. Особое внимание глава Национального Олимпийского комитета уделил преемственности поколений в национальной сборной, отметив стабильность лидера сборной Юлии Галышевой, яркое выступление Павла Колмакова и достижение 15-летней Анастасии Городко.

Четвертая медаль чемпионатов мира – это не просто доказательство мастерства, это достижение самого высокого мирового уровня. Ваши победы вдохновляют не только юных спортсменов, но и всех наших соотечественников, - отмечено в обращении к Юлии.

"Мы очень гордимся, что на небосклоне мирового фристайла зажглась еще одна звезда из Казахстана. Мы уверены это только начало Вашей славной спортивной карьеры",- говорится в поздравительной телеграмме к Анастасии Городко.

Глава НОК отметил равную борьбу Павла Колмакова с лучшими представителями мирового фристайла, его высокую стойкость духа и беспрецедентное стремление к победе, которые подарили незабываемые эмоции всем казахстанским зрителям.

От имени всех отечественных болельщиков Тимур Кулибаев пожелал удачи казахстанским атлетам на финальных этапах Кубка мира, которые состоятся 13-14 марта там же, на склонах горнолыжного курорта "Шымбулак".

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