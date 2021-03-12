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Ситуация с коронавирусом в Алматы и Нур-Султане неблагоприятная

Фото: pixabay.com 12 марта 2021, 10:25

Города Нур-Султан и Алматы остаются в "красной" зоне.

Ситуация с коронавирусом в Алматы и Нур-Султане остается неблагоприятной, передает zakon.kz.

Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 марта.

Города Нур-Султан и Алматы остаются в "красной" зоне.

В "желтой" зоне четыре региона: Атырауская, Павлодарская, Акмолинская области и ЗКО.

Остальные регионы в "зеленой" зоне.

Сам Казахстан остается в "зеленой" зоне.

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