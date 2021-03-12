Ситуация с коронавирусом в Алматы и Нур-Султане неблагоприятная

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Города Нур-Султан и Алматы остаются в "красной" зоне.
Ситуация с коронавирусом в Алматы и Нур-Султане остается неблагоприятной, передает zakon.kz.
Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 марта.
Города Нур-Султан и Алматы остаются в "красной" зоне.
В "желтой" зоне четыре региона: Атырауская, Павлодарская, Акмолинская области и ЗКО.
Остальные регионы в "зеленой" зоне.
Сам Казахстан остается в "зеленой" зоне.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!