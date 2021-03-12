Об этом сообщается на сайте Акорды.

Три закона подписал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества", - говорится в сообщении Акорды.

Согласно поправкам, теперь принятые законы будут оценивать на эффективность. Поправки разработаны в целях совершенствования процедур разработки законов, проведения по ним общественных обсуждений и принятия законов. Проект закона был принят Сенатом 18 февраля.

Также сообщается, что главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор между Республики Казахстан и Монголией о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 22 октября 1993 года".

Протокол предусматривает уточнение функций государственных органов РК, что упрощает физическим и юридическим лицам обоих государств обращаться за защитой своих личных и имущественных прав в суды и другие компетентные органы напрямую. Также протоколом предусматривается исключение статьи 27 Договора, устанавливающей компетенцию Министерства внутренних дел РК в оказании правовой помощи по уголовным делам в связи с тем, что эти вопросы впредь относятся к компетенции генеральной прокуратуры. Протокол был принят Сенатом 25 февраля.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Корея о передаче осужденных лиц", - добавили в Акорде.

Основная цель закона – улучшение сотрудничества при передаче осужденных, предоставляя возможность таким лицам отбывать наказание в виде лишения свободы, заключения под стражей в государстве, гражданами которого они являются. Договором предусмотрены передача осужденного лица, условия, а также последствия передачи для передающей стороны, форма и содержание запроса о передаче, обмен информацией, транзит осужденного и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осужденного лица или дальнейшим исполнением приговора после передачи и другое.

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