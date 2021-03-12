В Сети появились откровенные фотографии телеведущих Первого канала "Евразия"

По слухам, телеканал готовил календарь.

Казахстанские телеведущие выкладывают в Сеть свои откровенные фото. И это лица Первого канала "Евразия", передает zakon.kz.

Амината Уэдраого - журналистка, телеведущая на Первом канале "Евразия". Она родилась в Алматы, но с трех до 12 лет жила в Африке - на Родине отца в Буркина-Фасо.

В 2004 году Амината вместе с семьей вернулась в Казахстан, окончила факультет журналистики, имеет степень магистра социальных наук. Амината знает четыре языка - французский, английский, русский и казахский, а также увлекается танцами.

Мария Парфенова - телеведущая на Первом канале "Евразия".

По образованию она является юристом гражданско-правовой специализации. Училась Мария в Санкт-Петербурге.

Ранее Мария работала в суде и в нотариусе, но с детства мечтала о телевидении.

Жансулу Тастемирова - телеведущая на Первом канале "Евразия". Она родом из Уральска. Окончила факультет журналистики в КазНУ. Жансулу занимается танцами, также любит спорт и является инструктором по джампингу.

Также откровенное фото выложила еще одна телеведущая телеканала - Динагуль Тарасова.

Мы все закипаем при разной температуре. А какая температура кипения у меня, расскажу вам вечером во время погоды, - подписала она снимок.

По слухам, Первый канал "Евразия" готовил календарь, но сотрудники телеканала опровергли слухи и сказали, что эта фотосессия - собственная инициатива телеведущих.

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