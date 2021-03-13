Новые карантинные ограничения вводятся в Карагандинской области

Новшества вводятся из-за перехода региона в "желтую" зону.

Опубликовано новое постановление о карантине в Карагандинской области, передает zakon.kz.

Согласно документу, в постановление главного государственного санитарного врача Карагандинской области от 19 января "Об усилении ограничительных мероприятий в Карагандинской области" внесены следующие изменения и дополнения:

запретить организацию и проведение массовых мероприятий (праздничных культурно-массовых и зрелищных мероприятий, проведение конференций семинаров, выставок, форумов, а также семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и корпоративов, в том числе на дому, и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

запретить проведение спортивных мероприятий со зрителями;

банкам второго уровня и отделениям АО "Казпочта" установить ограничение по времени работы с 09:00 до 18:00;

владельцам кинотеатров разрешить деятельность с заполняемостью не более 20%, но не более 50 человек, с регистрацией на портале infokazakhstan.kz, с соблюдением масочного режима, шахматной рассадки, социальной дистанции;

религиозным учреждениям (церкви, соборы, синагоги, дома молитвы и другие) обеспечить деятельность при условии соблюдения социальной дистанции, масочного режима, термометрии, без проведения коллективных мероприятий иусиленного санитарно-дезинфекционного режима;

деятельность медицинских и стоматологических организаций разрешается только по предварительной записи;

деятельность дежурных групп в дошкольных учреждениях разрешается при соблюдении комплектации групп не более 25 человек.

Также запрещена деятельность:

развлекательных учреждений (караоке, компьютерные клубы, ночные и игровые клубы, боулинги, бильярдные, цирки), за исключением объектов Караганды, в которых реализуется пилотный проект Ashyq;

букмекерских контор, банкtтных залов;

детских оздоровительных лагерей, дошкольных учреждений (за исключением дежурных групg в дошкольных учреждениях);

детских развлекательных центров (игровые площадки, аттракционы в закрытых помещениях);

саун в воскресные дни.

Главсанврач поручил начать реализацию пилотного проекта Ashyq в Караганде (в районах имени Казыбек би и Октябрьском районе) на следующих объектах предпринимательства:

фитнес-клубы;

спа-центры;

сауны, бассейны;

компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);

боулинг-клубы;

Как следует из постановления, акимам городов и районов Карагандинской области, Управлению пассажирского, транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области, руководителям аэропортов, железнодорожных, автовокзалов, автостанций, руководителям предприятий и организаций, осуществляющих пассажирские автоперевозки:

обеспечить максимальный выход общественного транспорта (автобусов, микроавтобусов) на линии в часы "пик", обработку транспорта дезинфицирующими средствами па конечной остановке, заполняемость салонов по числу посадочных мест, открытие всех дверей;

установить на автовокзалах и автостанциях стационарные тепловизоры;

обеспечить работу пригородных пассажирских поездов/электричек, без общих вагонов, с усилением санитарно-дезинфекционного режим;

обеспечить движение межобластных и городских нерегулярных (туристических) перевозок при условии заполняемости автотранспортного средства на 75%, но не более 15 человек.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 15 марта, - резюмируется в постановлении.

Новшества в карантинных ограничениях вводятся из-за перехода Карагандинской области из "зеленой" в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!