Гульнара Каримова пишет в тюрьме стихотворения об унижениях

Это стихотворение отражает ее чувства и состояние души. Поистине ужасно даже представлять и думать о том, через что проходят люди в тюрьмах, особенно в Узбекистане, где нет верховенства закона, - Иман Каримова.

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова пишет в тюрьме стихотворения. Одно из них опубликовала в Instagram ее дочь Иман Каримова, сообщает zakon.kz.

Благодаря очень смелым женщинам, которые недавно были выпущены из КИН-21, мы смогли получить некоторую информацию о нашей маме (Гульнаре Исламовной), ее состоянии здоровья и письмо, в котором она написала данное стихотворение. К сожалению, у нас нет никакой связи с ней: наши письма не передаются, адвокаты не впускаются, и даже телефонные звонки не разрешены. Это стихотворение отражает ее чувства и состояние души. Поистине ужасно даже представлять и думать о том, через что проходят люди в тюрьмах, особенно в Узбекистане, где нет верховенства закона. Иман Каримова

В октябре 2013 года против Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

18 декабря 2017 года Каримова была осуждена Ташкентским областным судом по уголовным делам к 10 годам лишения свободы. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на 5 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!