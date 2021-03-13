Скорая не смогла проехать. Смерть сельчанки прокомментировали в акимате

Из-за погодных условий было принято решение привлечь спецтранспорт.

В акимате Костанайской области прокомментировали смерть жительницы области, к которой не смогла проехать скорая из-за неочищенной дороги, сообщает zakon.kz.

По данным ТоболИнфо, на вездеходе женщину из поселка на трассу вывезли спасатели. В итоге в руки медиков она попала только спустя час с момента вызова.

Действительно жительница села Рыспай Костанайского района Поплавская Татьяна Николаевна была доставлена в областную инфекционную больницу Костаная в тяжелом состоянии, - отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из-за погодных условий было принято решение привлечь спецтранспорт повышенной проходимости для транспортировки женщины до кареты скорой помощи, которая ожидала пациентку на трассе "Костанай-Аулиеколь-Сурган".

По приезду в Костанай изначально Поплавская Т.Н. была госпитализирована в Костанайскую областную больницу в 10.54 часов, где ей было проведено диагностическое обследование в виде компьютерной томографии головного мозга и легких, после чего она была доставлена в реанимационное отделение областной инфекционной больницы (мкр "Аэропорт"), - отметили в акимате.

С момента вызова скорой помощи и транспортировки больной до лечебного учреждения затрачено 84 минуты.

В 20.45 женщина скончалась, не приходя в сознание.

Автодорога к селу Рыспай была очищена от снега, заторов для движения автотранспорта не было, однако учитывая непрекращающиеся осадки, имелся риск затрудненного движения кареты скорой помощи, - подчеркнули в комментарии.

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