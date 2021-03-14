Мясников рассказал о вирусе, который поразил 95% людей

Врач озвучил и простые способы защиты от данного заболевания.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасном вирусе, поразившем 95 процентов людей на Земле, сообщает zakon.kz.

В эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, про вирус Эпштейна - Барр.

Активируясь, он вызывает жуткие болезни — лимфомы, <…> лейкозы, рак головы и шеи, он играет роль в развитии рассеянного склероза. То есть это уже серьезно, это вирус, который ведет к очень многим онкологическим заболеваниям. Александр Мясников

Мясников подчеркнул, что зачастую вирус Эпштейна-Барр может не проявиться вовсе. Врач призвал россиян помочь организму сохранить иммунный барьер и избежать опасных последствий инфекции. Для этого следует придерживаться здорового образа жизни, минимизировать стресс, а также следить за сном и питанием.

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