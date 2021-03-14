Огромная пробка образовалась на трассе Тараз-Шымкент

Причина затора - введенные из-за нулевой видимости ограничения.

В Жамбылской области на трассе Тараз-Шымкент образовалась огромная пробка, передает zakon.kz.

Видеограф из Алматы Адилет Рахметолла снял пробку на дрон и разместил на своей странице в Instagram.

14 марта по согласованию с МПС и МЧС области в 08:40 утра по причине нулевой видимости (сильная метель) на участке автомобильной дороги Алматы-Ташкент-Термез (534-593 км) было введено ограничение для движения транспортных средств. В 15:00 все ограничения были сняты, в настоящее время проезд обеспечен. Работы по очистке и подсыпке дорог на данном участке выполняются силами ДЭУ-82 ТОО "Казахавтодор". директор Жамбылского филиала АО "НК "КазАвтожол" Айжан Туганова

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Шымкента, в соответствии с предварительным штормовым предупреждением на территории города ночью 14 марта прошли сильные осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северный, северо-восточный, 14 марта, в течение суток, порывы ветра будут доходить до 15-20, 25 м/с.

Несмотря на интенсивные снегопады на территории города, ситуация стабильная. Однако ситуация в некоторых регионах республики осложняется из-за непогоды. 14 марта с 09:00 на участке автодороги республиканского значения А-2 Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент 593 (Жамбылская область)-654 КХ (Тюлькубасский район, село Машат) в связи с ухудшением погодных условий (метель, гололед, ухудшение видимости) прекращено движение для всех видов транспорта, - добавили в ведомстве.

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