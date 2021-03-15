Более 1000 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 1011 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1011 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 224 731 случай, из них:

в городе Алматы – 27703 (+342),

в городе Нур-Султан – 26606 (+157),

в ВКО – 22473 (+20),

в Павлодарской области – 18509 (+46),

в Атырауской области – 17710 (+41),

в Карагандинской области – 16195 (+84),

в Акмолинской области – 14515 (+61),

в ЗКО – 13827 (+32),

в Костанайской области – 13118 (+49),

в СКО – 12745 (+17),

в Алматинской области – 11711 (+92),

в городе Шымкенте – 6372 (+21),

в Жамбылской области – 6148 (+20),

в Актюбинской области – 4522 (+18),

в Туркестанской области – 4361 (+9),

в Мангистауской области – 4298 (+0),

в Кызылординской области – 3918 (+2).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 683 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 106,

в городе Алматы - 143,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области - 66,

в Алматинской области - 109,

в Атырауской области - 38,

в ВКО - 16,

в ЗКО - 41,

в Карагандинской области - 57,

в Костанайской области - 14,

в Кызылординской области - 9,

в Павлодарской области - 36,

в СКО - 38,

в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 206 832 человека от COVID-19.

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