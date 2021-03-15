Более 1000 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 1011 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1011 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтвержден 224 731 случай, из них:
- в городе Алматы – 27703 (+342),
- в городе Нур-Султан – 26606 (+157),
- в ВКО – 22473 (+20),
- в Павлодарской области – 18509 (+46),
- в Атырауской области – 17710 (+41),
- в Карагандинской области – 16195 (+84),
- в Акмолинской области – 14515 (+61),
- в ЗКО – 13827 (+32),
- в Костанайской области – 13118 (+49),
- в СКО – 12745 (+17),
- в Алматинской области – 11711 (+92),
- в городе Шымкенте – 6372 (+21),
- в Жамбылской области – 6148 (+20),
- в Актюбинской области – 4522 (+18),
- в Туркестанской области – 4361 (+9),
- в Мангистауской области – 4298 (+0),
- в Кызылординской области – 3918 (+2).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 683 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султан - 106,
- в городе Алматы - 143,
- в городе Шымкенте – 2,
- в Акмолинской области - 66,
- в Алматинской области - 109,
- в Атырауской области - 38,
- в ВКО - 16,
- в ЗКО - 41,
- в Карагандинской области - 57,
- в Костанайской области - 14,
- в Кызылординской области - 9,
- в Павлодарской области - 36,
- в СКО - 38,
- в Туркестанской области - 8.
Всего в стране выздоровели – 206 832 человека от COVID-19.
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