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Более 1000 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz. 15 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1011 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 14 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1011 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтвержден 224 731 случай, из них:

  • в городе Алматы – 27703 (+342),
  • в городе Нур-Султан – 26606 (+157),
  • в ВКО – 22473 (+20),
  • в Павлодарской области – 18509 (+46),
  • в Атырауской области – 17710 (+41),
  • в Карагандинской области – 16195 (+84),
  • в Акмолинской области – 14515 (+61),
  • в ЗКО – 13827 (+32),
  • в Костанайской области – 13118 (+49),
  • в СКО – 12745 (+17),
  • в Алматинской области – 11711 (+92),
  • в городе Шымкенте – 6372 (+21),
  • в Жамбылской области – 6148 (+20),
  • в Актюбинской области – 4522 (+18),
  • в Туркестанской области – 4361 (+9),
  • в Мангистауской области – 4298 (+0),
  • в Кызылординской области – 3918 (+2).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 683 человека выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султан - 106,
  • в городе Алматы - 143,
  • в городе Шымкенте – 2,
  • в Акмолинской области - 66,
  • в Алматинской области - 109,
  • в Атырауской области - 38,
  • в ВКО - 16,
  • в ЗКО - 41,
  • в Карагандинской области - 57,
  • в Костанайской области - 14,
  • в Кызылординской области - 9,
  • в Павлодарской области - 36,
  • в СКО - 38,
  • в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 206 832 человека от COVID-19.

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