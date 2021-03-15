Ожидается туман и сильные ветер.

16 марта в семи областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Северо-Казахстанской области днем 16 марта ожидается ветер юго-западный, местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем 16 марта ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области 16-19 марта местами ожидается туман. 16-18 марта местами ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 15-20 м/с. В Таразе 16-19 марта временами ожидается туман.

В Кызылординской области 16 марта местами ожидается туман. В Кызылорде 16 марта временами ожидается туман.

В Туркестанской области 16 марта ожидается местами туман. Ветер восточный днем местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области 16 марта местами ожидаются туман. Ветер юго-восточный днем местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области 16 марта местами ожидается туман.

В Атырауской области 16 марта местами ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Атырау днем 16 марта ожидается ветер восточный, юго-восточный порывы 15-18 м/с.

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